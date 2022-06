Prešovská tragédia odhaľuje ďalšie šokujúce skutočnosti! Na Mikuláša v roku 2019 obrovský výbuch rozmetal vrchné časti paneláku číslo 7 na Mukačevskej ulici a pri následnom rozsiahlom požiari zomrelo osem ľudí. Už osem dní po nešťastí denník Plus JEDEN DEŇ ako prvý upozornil na to, že hasiči pri likvidácii ohňa zistili nepovolené úpravy. Teraz im dal za pravdu znalecký posudok. Bude sa okruh obvinených rozširovať?

Už krátko po požiari sme informovali o zisteniach hasičov, že v bytovke boli urobené pri jej rekonštrukcii aj úpravy, na ktoré nemali súhlas od požiarno-bezpečnostných technikov. Keď sme vtedy s touto informáciou konfrontovali správcu bytovky Mojmíra Květoňa, uviedol: "Montovali sa tam nejaké dvere, ja som na to chcel povolenie, na nejakú úpravu vetracej šachty a k tomu nedali povolenie.”

Zábery z vnútorných priestorov zhorenej bytovky na Mukačevskej č. 7 v Prešove. Zdroj: HaZZ Prešov



Hasiči pri záchranných prácach a hasení obrovského požiaru po výbuchu zistili, že vetraciu šachtu vedúcu od spodných priestorov bytovky až po strechu tvorí z troch strán betón a z jednej dvere. “Žiadosť o stavebnú úpravu bola, aby na každom podlaží bola vytvorená podlaha a aby sa z tejto vetračky urobila skladovacia plocha na byty na danom poschodí. Táto úprava bola aj napriek nášmu zápornému stanovisku zrealizovaná,” šokoval nás osem dní po nešťastí týmto vyjadrením vtedajší hovorca prešovských krajských hasičov, dnes krajský riaditeľ Peter Kovalík. Dodal, že k zrealizovaným úpravám majú aj dôkazy.

Pýtali sme sa ho, či to môže byť aj jedna z príčin, že plyn nemal kam unikať a Kovalík vtedy uviedol: “Presne túto otázku som čakal. Toto musia určiť špecialisti svojou expertnou činnosťou, či to mohlo alebo nemohlo, respektíve, či to ovplyvnilo šírenie plynu a následný výbuch.” Úpravu priestorov vysvetlil tak, že ak by s vetracou šachtou nebolo manipulované, pri pohľade z dolných poschodí by bolo vidno až nahor cez strechu. V tomto prípade však z bytov bolo vidieť iba strop, ktorý tvoril podlahu na ďalšom poschodí.

No a pred niekoľkými dňami znalci z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity dokončili znalecký posudok , ktorý sa vyjadruje aj k tejto skutočnosti. Čo je jeho podstatnou súčasťou? Dozviete sa v popise fotky v GALÉRII.

