Nebohý muž býval sám, manželka od neho pred časom odišla a smútil pre nedávnu smrť matky. V osudný deň sa podvečer vybral k jej hrobu na cintorín.

"Večer sme videli žiaru za dedinou, mysleli sme si, že si niekto robí ohňostroj alebo vatru. Nechápeme, čo sa mohlo stať. Či zapadol a od nejakej iskry sa mu zapálilo auto," špekulovali miestni krátko po tom, ako obhorené telo Imricha našli. O nebohom sa vyjadrovali iba v superlatívoch. "Bol to dobrák od kosti. Každému bol ochotný pomôcť," opisovali muža, ktorý bol najbližším spolupracovníkom starostky.

Prvé domnienky miestnych smerovali k nešťastnej náhode. Neboli ochotní pripustiť si, že by mu niekto zámerne ublížil. No policajtom po zadokumentovaní miesta činu bolo jasné, že ho niekto zavraždil. Dostal viac ako šesť úderov do hlavy predmetom pripomínajúcim kladivo.

Policajný pes zacítil na mieste benzín, čo aj označil. Útočník sa totiž snažil zahladiť stopy, Imricha polial benzínom. Lenže zaúradovalo počasie - snežilo a mrzlo. A preto Imrichovo telo obhorelo iba čiastočne. Na mieste našli kriminalisti aj rozprestreté ťažné lano.

Po dvoch týždňoch polícia už mala aj podozrivého. "V prípade vraždy 57-ročného muža z obce Zlaté vzniesol vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície obvinenie 31-ročnému Imrichovi za obzvlášť závažný zločin vraždy," uviedla hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová.

Synovi nebohého tak začal hroziť doživotný trest. Zadržali ho, súd ho vzal do väzby. "Nechápeme to obvinenie. Imrich je dobrý človek, ochotný kedykoľvek pomôcť, s otcom mal veľmi dobré vzťahy. Pracoval v Martine, ale každý víkend chodil za ním. Bol jeho psychickou oporou. Keď mu zomrela babka, vravel, že toto otca položí. Nevieme si predstaviť, že by niečo také urobil, neveríme tomu," vraveli nám jeho známi zo stredného Slovenska, ktorí ho prišli podporiť na chodbu súdu.

Na otázku, či mal mladý muž finančné ťažkosti, na chvíľu zaváhali a dodali, že prišiel o prácu nedávno práve preto, že každý víkend chodieval za otcom. Imrich je vo väzbe doteraz. Prípad skončil na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku a ten mu začiatkom marca vymeral 25-ročné väzenie v base s maximálnym stupňom stráženia. Svoje rozhodnutie oprel aj o nájdené krvné stopy, DNA obžalovaného na mieste činu a na jeho oblečení a aj o výpovede dvoch svedkov.

Podľa rozsudku si deň po Vianociach kúpil na čerpacej stanici do plastovej bandasky 5 litrov benzínu. Nasledujúci deň vylákal svojho otca a keď vedľa spevnenej poľnej cesty medzi obcami Zlaté a Nižný Tvarožec obaja vystúpili z vozidla, "poškodeného veľkou silou a prudkosťou udrel s doposiaľ nestotožneným tupohranatým predmetom najmenej osemkrát do oblasti hlavy, čím mu spôsobil zranenia a to viacnásobné zlomeniny lebečnej klenby a spodiny a pomliaždenie mozgu s vnútro-lebečným krvácaním, ktorým poškodený v priebehu 5-10 minút na mieste podľahol. Telo poškodeného, ako aj tam stojace motorové vozidlo, polial benzínom a zapálil, a následne z uvedeného miesta pešo odišiel po spevnenej poľnej ceste do miesta trvalého bydliska," píše sa v obžalobe.