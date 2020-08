Z toho mrazí! Lukáš konal ako profesionálny zabijak. Svoju nevládnu dobodanú obeť ležiacu dole tváre ešte obrátil k sebe a zasadil mu ďalšie dve rany loveckým nožom do hrudníka! Keď ho pri čine prichytili svedkovia, vrhol sa aj na nich a bodal hlava - nehlava. Ledva sa im podarilo zachrániť si život.

Skutok sa stal 20. januára tohto roku v penzióne Hidalgo v Kežmarku. Lukáš tam bol ubytovaný aj s priateľmi, s ktorými najskôr popíjal. Potom ich v izbe zamkol a okradol, konflikt mal aj so svojou frajerkou. "Nemal zaplatené, manžel mu dal ultimátum. Dva dni mal na to, aby si našiel niečo iné. Lenže keď mal odísť, urobil to, čo urobil," vravela nám so stiahnutým hrdlom manželka nebohého prevádzkovateľa penziónu Eva Barnášová, ktorá si vypočula na prešovskom okresnom súde dohodu o vine a treste. "Myslím, že trest je primeraný, súhlasila som s ním. Ja len chcem, aby už nikomu neublížil," dodala smutne mama malých dvojičiek a dospelej dcéry. Prevádzkovania penzióna sa vzdala: "Nechcela som, aby tam museli moje deti prežívať strach."

Vdova Eva Barnášová. Zdroj: Ingrid Timková

Súd dohodu Lukáša s prokurátorom odobril. "Priťažujúcou okolnosťou mu bolo to, že už bol trestný. Poľahčujúcou to, že skutok oľutoval," uviedla predsedníčka senáta Beáta Šuťáková. Okrem 22,5-ročného väzenia musí Lukáš uhradiť vdove ujmu vo výške 120-tisíc eur, zaplatiť škodu 9-tisíc eur zdravotnej poisťovni, podrobiť sa ochrannému dohľadu a uhradiť takmer 3-tisícovú škodu dvom bratok z Ukrajiny. Ide o svedkov, ktorí ho pri ksutku prichytili a na ktorých sa dopustil zločinu vraždy v štádiu pokusu. Čin sa mu, našťastie, nepodarilo dokonať.

