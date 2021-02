V článku sa dozviete o osudovom stretnutí snúbencov, ich netradičných zásnubách, živote vo Veľkej Mači, chvály od susedov, vražde a úvodných pochybnostiach, predtuchách Zlatice Kušnírovej, slovách Jozefa Kuciaka o mafii, pohreboch plných emócií, súdnom procese vrátane roztržky medzi Zlaticou Kušnírovou a Alenou Zsuzsovou, ako aj to, čo sa od začiatku procesu až doteraz udialo.

Detstvo

Ján Kuciak († 27) bol spolu so svojimi súrodencami Jozefom a Máriou od malička vedený k tomu, aby sa o seba vedel postarať. V knihe Umlčaní venovanej Jánovi a Martine na to poukázal hlavný autor a investigatívny novinár Marek Vagovič. „Keď mal Janko šestnásť a ja pätnásť, začali sme pracovať na stavbách v Česku. Vydržali sme 61 dní v kuse od siedmej rána do siedmej večera,“ cituje Vagovič v knihe Umlčaní slová Jozefa Kuciaka mladšieho.

Rodičia Jozef Kuciak a Jana Kuciaková viedli od malička svoje deti Jána Kuciaka († 27), Jozefa Kuciaka mladšieho a Máriu Kuciakovú k čestnosti, pracovitosti a svedomitosti. Zdroj: Archív rodiny Kuciakovej

Popri práci mali ale súrodenci čas aj na koníčky. Jána Kuciaka († 27) a Jozefa Kuciaka mladšieho, ktorého volajú Jojo, spájala hudba a šport. Nepočúvali úplne rovnakú hudbu, no uprostred izby visel spoločný plagát hudobníkov prezentujúcich rôzne žánre. „Janko mal vždy rád gitarové kapely, ja reperov. On Manchester United, ja Real Madrid. Športy ako futbal a hokejbal sme robili spolu, no nikomu sa nechcelo do brány. Janko šiel, hádzal sa po zemi, snažil sa všetko chytiť a potom mal potrhané veci, až mi ho bolo ľúto,“ prezradil Jojo v knihe Umlčaní.



