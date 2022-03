Zuzana Kosar Černáková (47) z Michaloviec je obžalovaná z obzvlášť závažného zločinu vraždy svojho manžela boxeristu Petra (†45). Bodnúť ho mala v júli 2019 počas spánku priamo do srdca. Odvtedy je vo väzbe, viackrát požiadala o prepustenie na slobodu. Nepustili ju, jej advokát podal ústavnú sťažnosť. A na základe rozhodnutia Ústavného súdu musel sudca košického súdu rozhodnúť o nahradení jej väzby. A tak sa v utorok ocitla na slobode!

Obžalovanej Zuzane hrozí 20 - 25 rokov alebo doživotie. Napriek tomu na základe sťažnosti jej advokáta Ústavný súd rozhodol, že dlhodobým väznením sú porušované jej ústavné a ľudské práva. A preto nariadil súdom nižšej inštancie konať.

Preto jej košický okresný súd v utorok nahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka, u ktorého sa bude musieť pravidelne hlásiť. Zároveň bude mať elektronický náramok, ktorým budú kontrolovať zákazy a povinnosti, ktoré jej súd nariadil.

Pred vyhlásením rozhodnutia o nariadených obmedzeniach dal sudca slovo poškodenej Jane Kosárovej (72) - mame zavraždeného muža. Tá poukázala na listy od Zuzany svojmu synovi Matejovi (12) z basy. Jeden z nich poslala v obálke s nakreslenou lebkou. Chlapčeka súd nedávno zveril do jej starostlivosti.

No jej nevesta bola proti a trvala na tom, aby dieťa skončilo v detskom domove. "Aj na základe toho, čo písala v listoch, som proti jej prepusteniu z väzby. Obávam sa toho, keďže dokázala z väzenia vnukovi písať to, čo písala, napádala ma a robila prieky, aby som čo najneskôr dostala vnuka do opatery."

Na to bez udelenia slova sudcom zareagovala Zuzana slovami: "Je to môj syn." Vtedy sa však nahromadili u matky zavraždeného emócie. "Mne bol zverený do opatery! Tvoja láska je sebecká, egoistická," vravela rozrušene. Následne vybrala z obálky fotografiu vnúčika a kričala na nevestu. Čo jej povedala? Jej ostré slová si prečítajte v GALÉRII.

Peter (†45) so Zuzanou a synom v časoch, keď boli spolu šťastní. Zdroj: archív

Podľa prokurátora dôvody väzby obžalovanej trvajú: "Dôvodnosť stíhania je preukázaná vykonaným dokazovaním, hrozí jej vysoký trest, mohla by ujsť alebo sa skrývať."

Súd po prestávke uznesením nahradil Zuzane väzbu domácim väzením a pridal obmedzenia spočívajúce v zákaze vycestovať a vzdialovať sa z obydlia okrem podmienok vymedzených súdom, pravidelne sa hlásiť a zakázal jej požívať alkohol a omamné a psychotropné látky. Jej pohyb budú kontrolovať prostredníctvom náramku a technickými prostriedkami aj či nepila alkohol alebo neužila drogy.

Navyše, jej súd uložil aj zákaz kontaktu s poškodenou Janou Kosárovou a svojim synom Matejom v akejkoľvek forme. "Musíte to zatiaľ rešpektovať," vravel jej sudca a poukázal na spomínané listy adresované ňou jej synovi, ktoré sú založené v spise. Na to sa Zuzana opýtala sudcu: "Vy ste ten list čítali?" Predseda senátu zareagoval: "Áno, čítal som."

Zuzana mala podľa obžaloby zabodnúť nôž do srdca svojmu mužovi a zamknúť za ním dvere. Ten sa snažil s nožom v hrudi dovolať pomoci. Čo povedali znalkyne na súde? Čítajte na ďalšej strane >>>