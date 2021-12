"48-ročný vodič išiel na aute Škoda Octavia po ul. SNP. Počas sneženia a na mokrej ceste zostalo auto bez kontroly vodiča a narazilo do prednej časti auta Opel Astra. To po náraze odhodilo do priekopy," opisujú policajti.

Opitý vodič následne narazil do zaparkovanej Škody Octavia. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške, namerali mu 2,98 promile.

"Policajti ho na mieste obmedzili na osobnej slobode. Pri nehode sa našťastie nikto nezranil. Celková škoda sa na všetkých troch vozidlách vyšplhala na 7000 eur," informovali policajti.

48-ročný muž bol obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Riešený bol v takzvanom superrýchlom konaní.

Nejde navyše o jeho prvý prečin. "Muža už v minulosti policajti pod vplyvom alkoholu za volantom chytili a za tento skutok bol právoplatne odsúdený. Za recidívu hrozí v zmysle zákona až 2-ročný pobyt vo väzení," dodala polícia.