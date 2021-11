Opitý vodič sa odhalil, keď počas prejazdu zákrutou narazil do smetných košov, následne do stĺpu elektrického vedenia a napokon ešte aj do dvoch plastových chráničiek elektrických káblov.

Viac ako 2,7 promile nafúkal vodič, ktorého v pondelok (8. 11.) popoludní skontrolovala policajná hliadka v Prešove. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, 39-ročného muža polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

"Ako vodič viedol osobné motorové vozilo po ulici Kúty v smere k ulici Duklianskej v Prešove. Pri prechádzaní zákrutou narazil do dvoch smetných nádob, potom do stĺpu elektrického vedenia a nakoniec aj do dvoch plastových chráničiek elektrických káblov," uviedla Ligdayová s tým, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.