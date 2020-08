Našiel v sebe obrovskú silu! Napriek tomu, že sám by potreboval útechu, prišiel obvinený Matúš na spoločný pohreb obetí a podporoval svoju žiaľom zničenú manželku Katku. Pritom je zrejmé, že musí prežívať hrozné pocity. Veď, podľa miestnych, šoféroval bielu dodávku, v ktorej pri havárii pri Liptovskom Trnovci minulú stredu zomreli štyri deti a jeden dospelý. Medzi nebohými chlapcami je aj jeho jediné dieťa!

Matúš sa zúčastnil pohrebu svojho Oliverka (†11), ktorého na poslednej ceste odprevadili na spoločnej rozlúčke spolu Tadeáškom (†11) a Tobiáškom (†10). Dávidka (†6) a jeho strýka Mariána Neupauera (†43) pochovali o tri hodiny neskôr. Napriek tomu sa neschováva a postavil sa k stiuácii ako chlap.

Obvinený muž sa podľa jeho kamarátov veľmi trápi a bude sa ťažko vyrovnávať so svojim hrozným osudom. Nebohý Oliver bol totiž jedináčik a rodiča boli na neho veľmi naviazaní. Matúš svoje dieťa zbožňoval. “Bol to zlatý chlapček. A taký je aj jeho otec. To je jeden dobrý človek, nikdy ma neobišiel, aby sa neopýtal, či niečo nepotrebujem,” zaspomínala s bolestivým plačom Oliverova prababka, babka jeho mamy Katky, ktorú sme stretli pri bytovom dome, kde rodičia zosnulého školáčika bývali. Ich sme doma nenašli. “Od tragédie sa tu nezdržiavajú,”povedal sused. Je to aj pochopiteľné, veď doma im musí každý kút pripomínať ich milované dieťa. “Matúš je jeden dobrý človek. Neverím, že môže za túto nehodu. A myslím si, že obvinenie polície je predčasné. Mali by počkať na znalecké posudky a nie hneď obviniť,”povedal nám jeho kamarát. Najhoršie na celom nešťastí je to, že chceli deťom pripraviť radostné a nezabudnuteľné chvíle, no tie sa behom sekundy premenili na obrovský žiaľ mnohých rodín, z ktorého sa budú spamätávať dlhé roky. A Matúš toto rozhodne netušil ani v tom najčiernejšom sne!

Hrozná tragédia sa dotkla nielen takmer každého obyvateľa mesta, ale zasiahla aj mnohých ľudí po celom Slovensku. Vidieť to aj na transparentnom účte, ktoré zriadil mestský úrad na finančnú zbierku pre postihnuté rodiny. V utorok ráno tam bolo už vyše 42-tisíc eur. “Peniaze rozdelíme medzi tragédiou zasiahnuté rodiny. O presných pravidlách sa dohodneme v obecnom zastupiteľstve,” uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.