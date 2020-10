Vodiči častokrát precenia svoje schopnosti, jazdia rýchlo a dokonca obiehajú iné vozidlá na rizikových miestach. V tomto období je to obzvlášť nevhodné, pretože vysoká zver sa vo veľkých stádach presúva. Na cestách tak veľmi rýchlo vznikajú kolízie a dopravné nehody končia smrťou zvieraťa, no aj škodou na autách, ktorá sa môže vyšplhať aj do niekoľko tisíc eur.

Najmä v skorých ranných a večerných hodinách, kedy je viditeľnosť znížená, sa nebezpečenstvo na cestách zvyšuje. Príkladom je dopravná nehoda, ktorá sa stala nedávno na ceste 1/66 v smere od Banskej Bystrice na Brezno. Pred auto náhle vbehla jelenica, pričom došlo k čelnej zrážke. Vodič pri nehode utrpel zranenia, skončil v nemocnici.

Pri tejto značke jazdite opatrne. Zdroj: archív

Prevenciou pred takýmito nehodami je znížiť rýchlosť jazdy na miestach, kde dopravné značenie upozorňuje na zvýšený výskyt zveri. „V tomto období je to však takmer každý úsek mimo obce. V Banskobystrickom okrese bolo v septembri zaznamenaných 14 škodových udalostí, ktoré vznikli pri strete so zverou, či už v smere na Brezno, na Zvolen či na Donovaly a Ružomberok,“ hovorí Zdenka Oprea z Okresného riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici.

Pozor na nočnú jazdu!

Z policajných štatistík vyplýva, že najviac dopravných nehôd s lesnou zverou bolo zaznamenaných v čase od 17.00 do 01.00 hodiny. Najčastejšími príčinami je nedostatočná predvídavosť vodičov, neprimeraná rýchlosť, nevenovanie sa v plnej miere vedeniu vozidla a ľahkovážny prístup k výstražnej značke Pozor zver!

„Vysoká zver sa hlavne v septembri a v októbri pohybuje v stádach. Spoločne migrujú za vodou či za potravou, ktorú nájdu najmä na kukuričných poliach. Nie všetky migračné trasy sú oplotené, preto je dôležité prispôsobiť jazdu autom mimo obce. Jeleň dosahuje hmotnosť až 200 kg, jelenica do 120 kg – zrážka s osobným autom môže skončiť pre vodiča či spolujazdcov fatálne,“ hovorí Martin Filkor z Poľovného združenia Chochuľa Hrochoť. „Keď zviera oslepíme diaľkovými svetlami, dlhú chvíľu je dezorientované, preto nemusí včas odskočiť z cesty, ale ostane stáť,“ varuje.

Auto zničené po zrážke so zverou. Zdroj: archív

Polícia upozorňuje, že ak nastane taká situácia, že vodič zrazí poľovnú zver a tá tvorí prekážku v cestnej premávke, musí ju označiť výstražným trojuholníkom. Potom treba zavolať políciu, ktorá informuje štátnu ochranu prírody, správcu cestnej komunikácie alebo poľovné združenie. Ak sa preukáže neoprávnené prisvojenie cudzej zveri, takéto konanie je možné kvalifikovať ako trestný čin pytliactva, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.