V smere do Petržalky sa v pravom pruhu zrazili dve autá, v ľavom pruhu je znížená rýchlosť. V smere do Lamača je v pravom pruhu zase odstavený kamión, treba počítať so 45-minútovým zdržaním. Na obchádzke cez Mlynskú dolinu vodiči stratia 20 minút.