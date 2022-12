Na D1 na vjazde do Bratislavy smerom zo Senca sa v pondelok ráno v ľavom pruhu zrazili štyri autá. Vodiči sa zdržia v kolónach zhruba 30 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Kolóna sa tvorí aj na vjazde do Bratislavy po Seneckej ceste, kde sa vodiči zdržia asi 20 minút. Vodiči si postoja v kolónach aj na bratislavskej diaľnici D1 na Prístavnom moste v smere do Petržalky. Zhruba desaťminútové zdržanie sa podľa Zelenej vlny RTVS tvorí aj na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy od Malaciek a Stupavy.

V pondelok ráno sa stala aj nehoda na konci Brnianskej v smere na Pražskú. Osobné auto tu zrazilo diviaka, blokujú bus pruh.