Dočká sa úplného oslobodenia? Jozef Andrej (52) z Popradu tvrdí, že so smrťou svojho syna nemá vôbec nič spoločné. A chce úplné očistenie svojho mena. Zdá sa, že je na dobrej ceste. Najvyšší súd SR totiž vyhovel jeho dovolaniu.

Dočká sa oslobodenia? Najprv Ústavný súd vyhovel sťažnosti Jozefa Andreja z Popradu, ktorý bol obžalovaný z eutanázie vlastného ťažko chorého syna Dominika (✝24). Teraz jeho dovolaniu vyhovel aj Najvyšší súd a zrušil rozsudok prešovského krajského súdu (KS) a prípad mu vrátil na nové konanie.

Ten ho v roku 2018 uznal vinným z prečinu usmrtenia z nedbanlivosti. Vymeral mu trest 8 mesiacov a 22 dní, čo je čas, ktorý strávil vo väzbe. Pôvodne mu však hrozilo doživotie. Jeho vtedajšiemu obhajcovi Danielovi Lipšicovi sa však podarilo dosiahnuť prekvalifikovanie skutku. No Jozef sa cíti nevinný a žiada o úplné zbavenie viny!

Jeden z najsmutnejších prípadov na Slovensku sa začal písať 26. 9. 2015 popoludní v byte na prízemí bytového domu na Rázusovej ulici v Poprade. Jozef bol doma sám so svojim synom Dominikom, ktorý bol ležiacou a imobilnou osobou odkázanou na jeho pomoc a starostlivosť.

Trpel závažnými ochoreniami: detskou mozgovou obrnou, mikrocefáliou a poškodením mozgu s akútnym nedostatočnou dýchacou aktivitou. Aby sa neudusil, bol pripojený na podpornú umelú pľúcnu ventiláciu a zároveň si vyžadoval zabezpečovanie odsávania hlienov a slín.

V osudný deň mu syna priviezla okolo poludnia záchranka z popradskej nemocnice, kde bol tri dni na ARO pre výmenu dýchacej kanyly. Práve v čase, keď si odskočil na toaletu, sa začal Dominik dusiť. Keď sa k nemu Jozef vrátil, ihneď ho začal oživovať a pokúšal sa odsávať mu hlieny.

Nemal čas na to, aby volal záchranku, išlo totiž o sekundy. Skúsenosti s tým mal niekoľkoročné, veď takto sa o syna spolu s manželkou starali celé roky a deň noc bdeli nad ním. Pri jeho lôžku sa striedali, chvíľu spala ona, chvíľu on. No v čase chlapcovej smrti bol na opateru sám, manželka bola v nemocnici.

Krajský súd vyvodil jeho nedbanlivostné zavinenie s odôvodnením, že namiesto toho, aby zavolal odbornú zdravotnícku pomoc (RZP), sa sám pokúsil resuscitovať svojho syna. "Na Dominikov odchod som bol pripravený, ale ani v najhoršom sne by som si nebol pomyslel, že za jeho smrť skončím za mrežami," povedal nám.

Vraví, že obvinenie a väzba mu pomohla a na nikoho sa pre ňu nehnevá. Zdroj: archív J.A.

Podľa jeho súčasného obhajcu Petra Kubinu je nesprávne vyvodiť záver o nedbanlivostnom konaní, keď išlo o racionálne rozhodnutie oživovať syna v jeho ohrození života: "V obdobných situáciách takáto resuscitácia mu už zachránila život."

Myslí si, že rozhodovanie medzi osobnou resuscitáciou a volaním RZP bolo za daných skutkových okolností úplne racionálne a logické. A nevychádzalo z nesprávneho vyhodnotenia možnosti vzniku následku, tak ako to vyžaduje vedomá nedbanlivosť budovaná na vedomosti vzniku následku.