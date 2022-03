Prečo sa na Slovensku hovorí, že fúka, akoby sa niekto obesil? Je vtedy viac obesencov?

To neviem, ale pamätám si svoju návštevu na Mestskej správe polície v Bratislave. Vážený starý kriminalista znepokojene hľadel von oknom. Po chvíli si vzdychol: „Maťko, dvíha sa veľký vietor. Dúfam, že sa dnes nikto neobesil. Alebo ho nájdu až zajtra.“ Neviem, ako vážne to myslel. No tváril sa veľmi ustarane. Aj som ho chápal. Starý pán mal práve v ten deň výjazd. A reumatikovi sa neveľmi chcelo túlať hodiny vo vetre. Najmä ak by samovrah skončil svoj život vonku.

K obesencovi sa viaže aj iná povera. Povraz popraveného vraha vraj prináša šťastie. Čo je na tom pravdy?

V časoch popravovania vrahov na šibenici dokázali niektorí kati dobre predať kúsky povrazu, na ktorom odprevadili zo sveta odsúdeného.

Majiteľovi mal priniesť šťastie v podstate rovnako ako štvorlístok, zajačia labka a iné talizmany. Niektorí popravcovia ho vraj mávali pri sebe dokonca sami pre svoje šťastie.

A povraz samovraha? O tom sa tiež šíria legendy...

Aj niektorí dnešní kriminálnici sa snažia získať kúsok povrazu samovraha. Potom ho nosia pri sebe pre šťastie. Najmä pri krádežiach, vlámačkách či podvodoch. Talizman ich vraj chráni pred dolapením.

To celkom dobre chápem. Dokonca u mnohých počestných povolaní, ktoré potrebujú na dosiahnutie vytúženého cieľa aj dávku šťastia, nosia ľudia rôzne veci. Napríklad bankári šťastnú mincu v peňaženke. Dodáva im sebaistotu.

Videl som niekoľkých kriminálnikov, ktorí „zázračný špagát“ nielen nosia, ale ho aj predávajú iným zločincom.

Spomínali ste, že vlamači mali kedysi vlastnú kryptomenu. Ako to fungovalo?

Keď v minulosti niektorí zlodeji ukradli šperky alebo iné zlaté predmety, roztavili ich. Tak síce klesla hodnota lupu, lebo za tavené zlato dostanete menej ako za opracovaný drahý kov, ale robili to preto, aby ich nezavreli, keby u nich polícia našla ukradnuté veci, po ktorých pátra.

Niektorí prefíkanci však išli oveľa ďalej. Zlato nielen roztavili, ale odliali z neho gombíky. Tie natreli napríklad čiernou farbou a nosili ich na šatách namiesto obyčajných gombíkov. Preto sa menej skúsení kriminalisti čudovali, keď sledovali grázlov, ako obchodujú. Predávajúci dal kupujúcemu koňa. Ten druhý si odtrhol pár gombíkov a dal mu ich. Príjemca niekedy do nich zaškrabol nožom a obaja sa spokojne rozišli. Medzi niektorými darebákmi sa potom rozšíril mýtus, že práve tieto gombíky nosia šťastie. Ale len dovtedy, kým sa nedostali do rúk skúseného žandára.