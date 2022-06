Podľa doterajších informácií sa mali páchatelia dostať do priestorov prevádzky poškodením zámku na vchodových dverách. "Po vstupe do prevádzky mali odcudziť elektroniku, alkohol a následne odísť preč. Po niekoľkých minútach sa mali opätovne pokúšať o vstup do prevádzky, čo sa im už cez zatvorené dvere nepodarilo," približuje polícia. Spôsobená škoda bola vyčíslená na 2010 eur.

V prípade akýchkoľvek informácií môže verejnosť kontaktovať políciu na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

