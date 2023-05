Na miesto boli privolané všetky záchranné zložky, no život muža sa už zachrániť nepodarilo. "75 -ročný vodič motocykla BMW pravdepodobne nedal prednosť motocyklu Honda, ktorý viedol 20 ročný muž. 75-ročný motorkár bol so zraneniami prevezený vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice v Nitre, odkiaľ však prišla smutná správa, že zraneniam podľahol," píše polícia na sociálnej sieti.

Vodič, ktorý nehodu prežil, bol podrobený dychovej skúške. Výsledok bol negatívny. Nebohému odobrali krv na prípadné zistenie prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej látky. Príčiny zrážky vyšetruje polícia.