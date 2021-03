Celú situáciu z diaľky sledovala iná osoba, ktorá prostredníctvom FB účtu “Robert Šenk” dezinterpretovala skutočný vývoj udalostí. K zverejnenému videu napísal, že polícia buzerovala vodiča autobusu, že nemá rúško pričom on len fajčil cigaretu.

"Polícia SR ho za tento priestupok zadržala na základe toho, že pri fajčení nepoužíval rúško. Nedovolili mu ísť si zamknúť ani autobus... jednoducho ho odpratali ako špinaveho hajzla," píše sa v statuse. V komentároch sa okamžite voči polícia zniesla spŕška kritiky.

"Muž bol podrobený štandardnej kontrole ohľadom zákazu vychádzania. Keďže sa nachádzal v blízkosti zastávky MHD, bol upozornený, že je to miesto, kde je zakázané fajčiť. Osoba reagovala, že jej to je jedno," informuje polícia, ktorá tvrdí, že situácia sa stala inak.

Muž sa mal podľa nich správať arogantne, zvyšoval hlas a miestami odmietal spolupracovať s policajtmi, od ktorých sa začal vzďaľovať. Rovnako ignoroval povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest.

"Za účelom podania vysvetlenia svojho konania bol vyzvaný, aby sa dostavil na najbližšie policajné oddelenie. Keďže odmietol a začal odchádzať, policajti postupovali voči nemu štandardným postupom," opisujú v statuse.

Profil chcem podľa nich len vyvolať vášne a získať čo najviac lajkov a zdieľaní na svojom účte, "aby začal prežívať pozitívne emócie (pocit dôležitosti, uznanie, pocit schopnosti “vzdoru autoritám” - aj keď len formou videa nakrúteného zo vzdialenosti a nenápadne)".



"To, že nám tu denne umiera viac ako 100 ľudí, si policajti nevymysleli. V tak kritickej situácii je nevyhnutné, aby polícia konala a podieľala sa na dohľade nad dodržiavaním mimoriadnych opatrení. Nosenie rúšok a obmedzenie pohybu je to najmenej, čo občania môžu urobiť. Isteže, ide o nepríjemný stav a každý policajt si želá, aby sa čoskoro vrátil život do normálu," uzavrela polícia.