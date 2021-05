Hliadka vodiča prenasledovala so služobným vozidlom. Vodič jazdil nezodpovedne a arogantne. Ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky, s vozidlom viackrát prešiel do protismeru, predbiehal vozidlá cez dvojitú plnú čiaru. Pred kruhovou križovatkou narazil do vozidla značky Seat Alhambra a napokon narazil do mostového betónového piliera.

Na mieste nehody bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 1,13 mg/l, čo je v prepočte 2,35 promile. Opakovaná dychová skúška mala ešte vyššiu hodnotu. Iróniou je, že mal súdom uložený zákaz viesť motorové vozidlá. Mladík bol obvinený pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky spáchaný v súbehu s prečinom marenie výkonu úradného rozhodnutia.