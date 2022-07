Obvineniu z troch prečinov čelí 63-ročný muž, ktorý v pondelok (4. 7.) ako vodič narazil autom do dverí policajného oddelenia v Medzilaborciach. Pri dychovej skúške nafúkal viac ako dve promile. Informovalo o tom prešovské krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.

Vozidlo, ktoré muž riadil, mu nepatrilo. Nastúpil do naštartovaného auta, ktoré ponechal bez dozoru jeho 36-ročný majiteľ.

Následne ním narazil do vstupných dverí vestibulu medzilaborského policajného obvodného oddelenia. Hodnota alkoholu pri dychovej skúške dosiahla 2,4 promile.

"Vyšetrovateľ vzniesol voči 63-ročnému mužovi obvinenie z prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla spáchaného v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci a prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uviedla polícia.



Podľa informácií, ktoré sa nášmu denníku podarilo získať, mal byť opitý muž podľa očitého svedka po havárii poriadne agresívny. "Konečne som rozbil to mafiánske hniezdo," údajne vykrikoval. Ako sme sa následne dozvedeli, jeho slová by mohli súvisieť s podozreniami, ktoré sa týkajú údajných pozemkových podvodov v obci Habura, ktorá patrí do okresu Medzilaborce. Zapletení v nich majú byť bývalý majiteľ autoškoly Michal R. a miestny notár Vladimír T. Správu budeme naďalej overovať a aktualizovať.



EXKLUZÍVNE ZÁBERY Z HAVÁRIE A ZATÝKANIA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII.

Prečítajte si tiež: