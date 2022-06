Policajti nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky počas nočnej služby stáli na červenú na križovatke ulíc Štúrova a Štefánikova trieda, kde spozorovali osobu, ktorá kričala a utekala smerom k nim. Aj po výzve policajtov, aby im ozrejmil, čo sa mu stalo, muž len kričal. Policajti vyrozumeli, že ho prenasleduje vozidlo a snažia sa ho uniesť. Aj keď sa policajtom snažil nasilu nastúpiť do služobného auta, neustále ho vyťažovali, aby vedeli čo sa mu stalo.

Muž však na ich otázky nereagoval a napokon sa rozbehol cez jazdné pruhy pomedzi autá smerom k obchodnému domu, kde zostal stáť na stredovom ostrovčeku.



Keďže bola osoba dezorientovaná a pravdepodobne pod silným vplyvom návykových látok policajti išli za ním a snažili sa ho opätovne upokojiť. Muž však nereagoval a následne dostal amok, pri ktorom sa začal trhať, rozhadzovať rukami a kopať nohami. Policajti mu nasadili putá a zobrali ho z cesty k služobnému autu, kde ho oň opreli.

Keďže muž v agresivite neprestával, položili ho na zem. Medzitým zavolali rýchlu zdravotnú pomoc, aby sa dostavila na miesto. Po chvíli však muž prestal komunikovať a zistili, že nedýcha.



Policajti mu zložili putá a začali s oživovaním. Osobu sa im podarilo oživiť a stabilizovať jej stav do príchodu záchranárov, pričom neustále kontrolovali jeho životné funkcie. Záchranári osobu naložili do sanitky, kde opäť prestala javiť známky života a znovu začalo oživovanie, ktoré bolo úspešné.



40 ročný muž bol transportovaný do nitrianskej nemocnice.



Tento príbeh sa našťastie skončil „happyendom“ a muž, ktorý bol vo vážnom stave je aj vďaka našim kolegom v poriadku.