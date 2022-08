V Malej Fatre zasiahol blesk českého turistu, ktorý utrpel viaceré zranenia. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe. Muža previezol vrtuľník do nemocnice.

Horskí záchranári boli dnes v popoludňajších hodinách privolaní k ďalšiemu zraneniu v dôsledku blesku. „Jednalo sa zraneného českého turistu po nepriamom zásahu bleskom v Malej Fatre, pričom mal utrpieť poranenie hlavy a ruky a sťažoval sa na bolesti chrbtice a rebier,“ uvádza HZS.

Krátko nato vyrazila skupina štyroch záchranárov k Chate na Grúni. Záchrannú akciu však komplikovala silná búrka. „Keďže búrka neustávala, pokračovať na hrebeň medzi Poludňový grúň a severný vrchol Stien bolo nebezpečné a riskantné, čakali záchranári na vývoj a zlepšenie podmienok,“ približujú záchranári.

Do ich príchodu poskytla zranenému mužovi pomoc skupinka turistov. Tí ho presunuli z hrebeňa vrcholu Stien na bezpečnejšie miesto, kde prečkali do príchodu zdravotnej pomoci. „Po vyzdvihnutí vrtuľníkom bol pacient transportovaný do nemocnice,“ uzavreli.

