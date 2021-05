Upozornenie: Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov!

K Michaele, ktorá sedela na okne 8. poschodia, sa pokúšali hasiči zlaniť a dostať ju tak z parapetnej dosky naspäť do bytu, informuje spravodajský portál TV JOJ noviny.sk. Iná možnosť nebola, keďže bol strach, že pri násilnom vpáde do bytu by mohla Michaela v skratovej reakcii skočiť.

Na záberoch z miesta nešťastnej udalosti vidno, ako mladá žena sedí na parapete a drží v ruke telefón. Podľa očitého svedka udalosti sa mohla hasičovi, ktorý Michaelu zachraňoval, šmyknúť noha. Michaela sa podľa jeho slov práve vtedy jeho nohy chytila, čo viedlo k strate rovnováhy a následnému pádu. Čo sa však na mieste presne udialo, odhalí až policajné vyšetrovanie.

Hasič, ktorý sa snažil Michaele zachrániť život, je momentálne v rukách psychológov.

"HaZZ vyjadruje úprimnú ľútosť nad udalosťou, pri ktorej nebolo možné osobu zachrániť, pričom boli nasadené všetky dostupné sily a prostriedky zboru. Zasahujúci hasiči postupovali v súlade so všetkými predpismi, v maximálnej snahe zachrániť život osoby," uviedla hovorkyňa Hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová.

Tragédia sa odohrala pred týždňom na Tajovského ulici v Detve, kam prišla Michaela navštíviť svojich rodičov. Celý incident sa mal odohrať, keď boli obaja v práci. Miška tragicky zahynula po páde z okna ich bytu, pričom so sebou vzala aj jej psíka Maxa. Ten pád prežil.

