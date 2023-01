Situácia na seneckej pumpe je neúnosná už dva roky. Zamestnanci sa boja pracovať a majiteľom vznikajú tisícové škody. Všetko kvôli skupine miestnych, ktorá sa tam pravidelne stretáva a kradne všetko, čo sa dá. A to aj niekoľkokrát denne.

Pumpa v Senci sa nachádza na okraji mesta a na prvý pohľad sa ničím neodlišuje. Zamestnanci by však vedeli rozprávať aj celé hodiny o nepríjemných skúsenostiach, ktoré zažívajú denne.

Skupina miestnych obyvateľov totižto už dva roky terorizuje prevádzku neustálymi krádežami či slovnými útokmi na personál. Polícia o všetkom vie, no podľa slov pracovníkov pumpy s tým vôbec nič nerobia. Na prípad ako prvá upozornila Televízia Markíza.

Všetko je zachytené na bezpečnostných kamerách, kde je zlodejom dokonca vidieť priamo do tváre. Veľká časť z nich sú deti. Niektoré zábery sú priam šokujúce, skupina ľudí vojde dnu a po chvíli začnú s plnými rukami ukradnutého tovaru utekať preč.

"Je to pravidelná záležitosť, chodia sem tri až päťkrát denne. Šikanujú tu obsluhu a vyhrážajú sa im smrťou," začína svoje rozprávanie jeden zo zamestnancov. Ročnú škodu mávajú takmer 3000 EUR, pričom predtým, než sa terorizovanie začalo, zvykli byť asi na čiastke 500.

Keďže ide veľmi často o deti, zamestnanci pumpy sa už vraj viackrát skúsili obrátiť aj na rôzne inštitúcie, ministerstvo vnútra či detského ombudsmana. "Váš podnet som postúpila na detašované pracovisko Senec, kde je vedúci pán ... Pracovníčky SPODaSk požiadali políciu, aby im oznámili mená maloletých detí," odpísali im z ministerstva vnútra. Dokopy sa nič nepohlo.

Nie je to však iba o krádežiach. "Jednej kolegyni napľul chlap do tváre a povedal jej, že ju zabije. Išli sme podať oznámenie a policajt nám povedal, že sme sa medzitým dohodli, lebo hliadka bola privolaná a nebolo jej povedané, že ju chcel zabiť a čo sa stalo," sťažuje sa zamestnanec s tým, že kolegyňa bola v šoku a tak jej všetko nenapadlo hneď. Po spochybňovaní to vraj policajti uzavreli ako priestupok a páchateľ nedostal ani pokutu.

