Dvojica horolezcov sa mala na horolezeckú túru do oblasti Popradského hrebeňa vybrať v piatok v ranných hodinách. Keďže do neskorých nočných hodín na telefonáty manželky jedného z nich horolezci nereagovali ani sa s ňou nekontaktovali, informovala o ich nezvestnosti HZS a nahlásila to aj na polícii.

"Do terénu odišli štyria záchranári HZS a zároveň bola podaná na políciu aj žiadosť o lokalizáciu, avšak bezúspešne," priblížila HZS s tým, že horskí záchranári sa po príchode na Popradské pleso rozdelili. Dvaja záchranári odišli pátrať po nezvestných do Dračej dolinky, dvaja pokračovali Mengusovskou dolinou smerom na Chatu pod Rysmi, kam prišli v skorých ranných hodinách.

"Pri brieždení napokon spozorovali oboch zostupujúcich z Veľkej Kôpky," doplnila HZS. Horolezci mali pri presune reagovať aj na tiesňovú SMS, ktorú im Operačné stredisko tiesňového volania HZS zaslalo ešte v nočných hodinách. "V ranných hodinách uviedli, že sú v poriadku a zostupujú a že v oblasti, kam vyšli, nebol signál," uzavrela HZS.