VÁŽNA nehoda v Bratislave: Električka zrazila chodca (68), na mieste sa vytvorila kolóna!

V Bratislave na Račianskej ulici pri Mladej garde smerom do Rače sa vo štvrtok popoludní stala nehoda električky so 68-ročným chodcom. Pre TASR to potvrdili z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby i bratislavskej krajskej polície.