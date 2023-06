Kolóny sa tvoria na diaľnici D1 od Avionu smerom na Prístavný most a po starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy. Vodiči by mali počítať so zdržaním do desať minút.

