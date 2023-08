Vážna nehoda v Bratislave: Auto sa zrazilo s autobusom, vodiči hlásia zdržania!

Na Botanickej ulici v Bratislave smerom na Most Lanfranconi sa zrazil autobus s osobným autom. Vodiči by mali rátať so zdržaním asi 20 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.