Valéria (64) ordinovala pod vplyvom alkoholu: Súd gynekologičku už pustil na slobodu!

Šesťdesiatštyriročná Valéria H. išla do svojej súkromnej ambulancie a ordinovala. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, no problém bol v tom, že bola opitá. Žena nafúkala 1,24 promile, údajne zapíjala stratu blízkej osoby.