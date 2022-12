Incident sa odohral v noci 26.12. a na sociálnej sieti sa k nemu vyjadrilo aj vedenie novomestského baru. „To, čo sa stalo nám zostane v pamäti ešte veľmi dlho a budeme o tom hovoriť všade. Veľmi nás mrzí, že nevinné dievča sa stalo obeťou agresie a skončilo s prasknutým novom potom, ako dostalo priamu ranu päsťou od mladého „profesionálneho“ muyi Thai zápasníka,“ uviedol na sociálnej sieti novomestský bar s tým, že sa v žiadnom prípade nestotožňujú so správaním týchto jedincov, ktorí si neuvedomujú chovanie v podnapitom stave a využívajú svoje schopnosti na ubližovanie nevinným osobám.

„Týmto vyzývame novomestskú organizáciu zmiešaných bojových športov Cerberos Gym aby konala a patrične sa postavila k vzniknutej situácii, inak budeme pokračovať ďalej a neskončíme spoločne s rodinou a blízkymi napadnutej len pri trestnom oznámení na páchateľa,“ uzavrelo vedenie baru.

V čase, keď sa incident odohral, bol bar plný ľudí. „Chalani z Cerberos Gym už do baru prišli s tým, že bolo vidieť, ako ich svrbia päste. Dievčina tam bola s mladým mužom, cudzincom, rozprával anglicky. Jeden z chalanov z Cerberosu ju chytil za zadok, ona sa otočila a dala mu facku. Na to ju jeho kamarát zrazil päsťou k zemi. Bola to taká silná rana, že by zložila aj chlapa. Krv bola všade,“ povedal svedok nechutného incidentu s tým, že ľudia v bare sa následne snažili upokojiť mladíka, s ktorým do baru napadnuté dievča prišlo.

„Povedal, že bol už vo veľa krajinách sveta, ale niečo takéto, aby muž zaútočil na ženu ešte nezažil,“ uzavrel svedok s tým, že mladíci mali prísť do konfliktu ešte s ďalším mužom, napokon sa však situácia upokojila.

