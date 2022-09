Čo sa to deje? V ostatnom čase pribúda nebezpečných útokov nožom. Pred pár dňami zadržali bratislavskí policajti páchateľa, ktorý napadol tri ženy a olúpil ich, jednu dorezal. Teraz šialenci vyčíňali s nožom ruke v Prešove a jeho okolí.

V sobotu bratislavskí policajti okolo poludnia zadržali nebezpečného páchateľa, ktorý ráno napadol a olúpil jednu ženu vo štvrtom bratislavskom okrese a spôsobil jej rezné zranenia vyžadujúce operačný zákrok a neskôr s nožom v ruke ohrozoval dve ženy v treťom bratislavskom okrese.

V noci z pondelka na utorok okolo druhej nadránom zažila dve ženy z obsluhy čerpacej stanice na diaľnici z Košíc do Prešova pri Janovíku šok. Zatiaľ neznámy útočník ich lúpežne prepadol. "Podľa doterajších informácií bol páchateľ maskovaný kapucňou a šálom, pričom v ruke mal nôž. Bola mu vydaná hotovosť a následne z miesta ušiel. Ihneď po oznámení boli na miesto vyslané všetky dostupné sily a prostriedky a zabezpečené zjazdy z diaľnice. Na prípade spolupracujú aj kolegovia z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Po páchateľovi je vyhlásené pátranie," informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik. Prešovský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin lúpeže.

Dne ženy, ktoré v tom čase pracovali na benzínke ako obsluha, porozprávali svojim kolegyniam, čo zažili. "Prišiel s pokojom Angličana. Bol suchý, nebol zablatený a pritom pršalo. Musel ho niekto priviezť. Kryl sa kapucňou a šálom, zrazu vybral nožík, zašiel za pult a vybral si peniaze. Odkráčal krížom cez diaľnicu." Lupič si odniesol iba niekoľko stovák eur.

Poľský kamionista spal na benzínke oproti, no zobudil sa až neskôr, keď všade navôkol svietili majáky. Páchateľ zrejme nasadol do auta a z miesta činu ušiel, lebo ani policajné psy nevedeli zachytiť stopu. Policajti zastavovali autá a kontrolovali ich. "Nepýtali ani občiansky, ani iné doklady, nedávali fúkať. Zaujímali ich iba sedadlá (nielen cestujúci, ale aj niečo hľadali) a kufor, tiež som musel pár veci dvihnúť v kufri a ukázať, čo je pod nimi. A pustili ma," napísal do dopravného servisu na sociálnej sieti Tomáš.