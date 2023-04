Úplatok si mal Milan Trizna vyžiadať v súvislosti s preberacím konaním vykonaných stavebných prác na Prírodovedeckej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. V súčasnosti je už obvinený, ku skutku sa priznal a prejavil tiež záujem o uzavretie dohody o vine a treste. A síce mu hrozí 3 až 8 rokov za mrežami, práve vďaka priznaniu by mohol v rámci dohody vyviaznuť s miernejším trestom.

Dva dni po zadržaní zakročila voči Triznovi aj samotná univerzita. Okrem obvinenia a možných následkov svojho konania tak bývalý dekan musí čeliť aj pracovnej výpovedi, ktorú dnešným dňom dostal.

Rektor univerzity Marek Števček od začiatku poskytoval maximálnu súčinnosť pri vyšetrovaní prípadu. „Aj keď ma celá kauza mimoriadne mrzí – o to viac, že ide o bývalého dekana našej fakulty – som rád, že protikorupčné mechanizmy fungujú a prípad veľmi rýchlo skončil priznaním. Týmto vyzývam všetkých našich zamestnancov, dodávateľov aj študentov, aby v prípade podozrení z korupčnej činnosti okamžite konali a kontaktovali orgány činné v trestnom konaní, prípadne podozrenia konzultovali s vedeniami fakúlt alebo univerzity. Pripravujeme informačnú kampaň pre celú našu akademickú obec s cieľom zvýšiť povedomie o korupcii a možnostiach jej nahlasovania,“ povedal rektor Števček.

K situácii sa dnes vyjadril aj Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK. „Akademický senát PriF UK odsudzuje všetky formy korupčného správania a dištancuje sa od nich. AS PriF UK vyjadruje plnú podporu rektorovi UK a dekanovi PriF UK a podporuje všetky ich kroky vedúce k ochrane dobrého mena školy v súvislosti s individuálnym zlyhaním zamestnanca PriF UK doc. Milana Triznu, ktorý bol 19. 4. 2023 zadržaný pri preberaní úplatku. AS PriF UK sa tiež v plnom rozsahu stotožňuje so stanoviskom Univerzity Komenského, ktoré v tejto súvislosti vydala 19. 4. 2023,“ vyhlásil senát.