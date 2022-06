Nie je to po prvý raz, že niekto prstom ukazuje na vplyvných ľudí z politiky. V kauze, v ktorej štát prišiel o desiatky miliónov eur, sa rozhodol svedčiť výmenou za nižší trest muž označený za organizátora karuselového podvodu Milan Chovanec, ktorý si odsedel 6-ročný trest za bitku šéfa daňovákov Jána Dobroviča. Odsúdený muž po vyjdení z basy žije obklopený luxusom. Odkiaľ na to má?

Karuselový reťazec, ktorému mal Chovanec šéfovať, pripravil štát o 75-miliónov eur. Tento muž sa prvý raz dostal do povedomia verejnosti pred 13 rokmi, kedy ho obvinili ako šéfa organizovanej skupiny pre bitku vtedajšieho námestníka daňového riaditeľstva Jána Dobroviča. Toho potrebovali vyradiť z práce, lebo im z titulu svojej funkcie zadržiaval vyplatenie nadmerného odpočtu DPH a počas jeho práceneschopnosti si dohodli ďalšieho funkcionára, ktorý im vyplatenie peňazí podpísal.

Na procese s hlavným organizátorom bitky Chovancom a jeho komplicmi vyšli najavo zaujímavé skutočnosti. Počas vyšetrovania tohto prípadu z novembra 2009 odhalili policajti o dva roky na to zločineckú skupinu, na čele ktorej stál práve Chovanec a ktorá päť rokov oberala štát o desiatky miliónov eur na DPH. O aké kšefty išlo? Neuveríte, s čím všetkým "akože" obchodovali. Viac sa dozviete v popise fotky v GALÉRII.

Chovanec na súde v auguste 2014, na ktorom sme boli prítomní, povedal, že z prostredia daňového riaditeľstva a od niektorých osôb v Smere získaval informácie poslanec Národnej rady a vtedajší krajský šéf Smeru Stanislav Kubánek a jemu informácie posúval aj bývalý policajný viceprezident a štátny tajomník ministerstva vnútra. “Všetky tieto osoby napomáhali a profitovali na nadmernom odpočte DPH. Nie som jediný, kto im vyplácal 8-percent. Aj Kubánkov šofér potvrdil, že Kubánek z tohto čo získa, vypláca ďalšie osoby,” vyhlásil Chovanec. Zdôraznil aj to, že obvinenia z ekonomickej trestnej činnosti voči Dobrovičovi neboli zastavené z objektívnych príčin, ale pre agitáciu bývalého generálneho prokurátora.

Prokurátorku obvinil z toho, že koná na základe toho, čo jej povie istý sudca Najvyššieho súdu, ktorého syn bol Chovancovým bývalým tichým spoločníkom vo firmách TTC a Renoir, ktoré žiadali o nadmerné odpočty DPH: “Bol členom senátu, ktorý rozhodoval o obzvlášť závažných ekonomických prípadoch, kde figuroval aj sudcov syn. “ Zarážajúci je podľa neho aj fakt, že o ovplyvňovaní odvolacím súdom má vedomie aj generálny prokurátor SR: “Pričom všetko, čo urobili je, že po medializácii časti spisu v ekonomickej trestnej činnosti musel odísť do civilu hlavný vyšetrovateľ i hlavná koordinátorka finančnej správy, keďže si dovolila sprístupniť vyšetrovací spis príslušným orgánom finančnej správy, aby na základe toho mohli uzatvoriť daňové kontroly v päťsto prípadoch v prospech štátu.”

Milan Chovanec. Zdroj: archív

Kauzu vyšetruje medzinárodný tím, no zdá sa, že výsledok je stále v nedohľadne. Už skôr sa objavili podozrenia, že páchatelia mali krytie na najvyšších miestach v polícii, na daňových úradoch, na súdoch a dokonca aj v politike. Aj preto sa im darilo páchať trestnú činnosť dlhšie obdobie, a to vo viacerých štátoch. Týždenník TREND mal k dispozícii informácie, ktoré vyzerajú ako vyšetrovací spis. Hlavný aktér podvodov v nich spomína aj mená dvoch členov vlády – ministra vnútra Roberta Kaliňáka a ministra dopravy, ktorý bol v predchádzajúcom období ministrom financií, Jána Počiatka. Chovanec v nich podrobne vypovedal, ako fungoval karusel, kto mal na starosti zahraničné firmy používané v reťazcoch slúžiace na reexport tovaru a získanie DPH a aj to, že obchody nikdy nemali reálny základ a slúžili iba na vytiahnutie peňazí cez neoprávnený výber DPH na Slovensku, v Česku a Maďarsku.

Súčasťou informácie o vyšetrovacom spise sú aj prepisy telefonátov Chovanca a jeho kumpánov, ktorých obsah vysvetľuje vyšetrovateľovi. Vo viacerých sa spomínajú mená Stano, Robo či prezývka „Strapatý“. Obvinený pred políciou tvrdil , že Stano je poslanec Kubánek, Robom volali ministra vnútra Roberta Kaliňáka a pod „strapatým“ mali na mysli vtedajšieho šéfa rezortu financií Jána Počiatka. Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu tejto kauzy DPH Pavol Milan v rozhovore pre Trend v roku 2016 povedal: „Keď vyšlo najavo, že hlavný aktér Milan Chovanec vypovedal aj o politikoch Smeru, chceli ma obviniť a zavrieť za zneužívanie právomoci verejného činiteľa.”

