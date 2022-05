Ruky spútané vzadu a v sprievode dvoch policajtov! Takto kráčala v piatok pedagogička Erika (39) z Prešova po troch nociach strávených v policajnej cele na prešovský okresný súd pre obvinenie z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Kým čakala na to, keď ju zavolajú pred službukonajúceho sudcu, sedela na lavičke, ruky mala stále spútané vzadu a plakala. Až po čase, keď si potrebovala utrieť slzy, jej jeden z policajtov, ktorí stáli nad ňou, sňali putá a podal jej vreckovku. O malú chvíľu na to vkráčali do pojednávacej siene a už po pár minútach kráčala domov ako slobodný človek s rozhodnutím, ktorým si zakrývala tvár.

Eriku zadržali policajti tri dni predtým, ako ju prichytili, že učí maličké deti v poriadne podguráženom stave. Podozrenie vedenia materskej škôlky vo Veľkom Šariši sa preukázalo, keď jej bezpečnostný technik dal počas pracovného času fúkať za prítomnosti ďalších dvoch pedagogických a dvoch nepedagogických zamestnancov. Výsledok skúšky všetkých prekvapil. Preto privolali policajtov a tí ju podrobili ďalšej dychovej skúške. "V krvi mala viac ako 1,8 promile," informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

V superrýchlom konaní ju sudca pre prípravné konanie prešovského okresného súdu uznal za vinnú z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. "Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody v trvaní 4 mesiacov s odkladom výkonu uloženého trestu na skúšobné obdobie jedného roku a zároveň trest zákazu vykonávania pedagogickej činnosti po obdobie dvoch rokov," uviedla hovorkyňa Ivana Petrufová. Trestný rozkaz je právoplatný. Mesto Veľký Šariš, ktoré je zriaďovateľom škôlky, s ňou ukončilo pracovný pomer.