„Videla som, ako pani sanitárka „cápe“ moju babku, keď mala problém pri kŕmení. Okamžite som reagovala tým, nech položí jedlo, že ja si babku nakŕmim,“ spomína šokovaná Denisa.

Po incidente sa sťažovala aj riaditeľovi domova Richardovi Fodorovi, jeho reakcia ju však zaskočila: „Tvrdil mi, že s tým, čo sa v domove deje, bojuje už roky.“Dotyčnú pracovníčku však prepustili.

Ďalšie sťažnosti a podozrenia príbuzných sa objavili na stránke Kto nám vládne v Prievidzi? a vzbudili búrlivú diskusiu. „Vonku mínus 10 a dvere majú otvorené od ulice a prezliekajú pomočeného mokrého dedka. Aby ho každý očumoval a aby nachladol - videl som to nie jedenkrát,” hovorí ďalší svedok.

Rôzne fyzické útoky na seniorov zostali podľa príbuzných často neriešené a tí, ktorí sa to snažili riešiť, vraj dostali padáka. Podľa svedkov malo byť týranie klientov na dennom poriadku a neľudské správanie personálu sa malo vždy zamiesť pod koberec.

Predsa sa však nezamietlo, naopak podozrenia sa dostali až na ministerstvo práce a sociálnych vecí a to išlo situáciu preveriť. „Na základe podnetu, ktorý sme dostali, zrealizovalo ministerstvo dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Prievidza, na ulici Jána Okáľa 6 a Martina Rázusa 17 v období od 28.mája do 24. júla,“povedala nám hovorkyňa ministerstva Veronika Husárová.

Anketa Aké máte skúsenosti s domovmi pre seniorov? Iba dobré, o príbuzných sa tam postarali vzorne. 0%

V podstate dobré, aj keď som počul/a o niektorých problémoch. 15%

Dosť zlé, sťažovali sa mi viacerí, ktorí tam majú príbuzných. 62%

Zlé. Mal/a som tam príbuzných, nestarali sa o nich, prístup personálu bol otrasný. 23% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Čo zistila ministerská kontrola?

Pracovníci ministerstva zistili nedostatky pri ubytovaní klientov, nebolo dostatočne preukázané plnenie potrebných kvalifikačných predpokladov niektorých zamestnancov na vykonávanie odborných činností, nebola splnená podmienka bezbariérovosti, poskytovateľ používal zábrany na lôžko a dochádzalo k nesprávnej manipulácii s klientom.

Na sociálnej sieti sa objavili aj konkrétne pochybenia, napríklad trápenie starkých smädom: „Ministerská kontrola v našich zariadeniach pre seniorov na M. Rázusa 17 a na J. Okáľa 6 zistila aj závažné nedostatky v starostlivosti o ich pitný režim. Priamo počas výkonu ich kontroly mali imobilní klienti naliatu vodu do pohárikov alebo plastových fliaš na stolíku pri posteli či kresle. Avšak klienti s poruchou hybnosti sa nemali šancu k vode dostať a napiť sa. Viacero takýchto klientov nemalo ani prístup k signalizačnému zariadeniu, aby si v prípade smädu privolali personál."

Na problémy s pitným režimom poukázali aj ďalšie záznamy. "Podľa vyjadrení zamestnancov sa bežne nerobí evidencia pitného režimu klientov a záznamy v tzv. Knihe hlásení potvrdzujú, že viacero klientov bolo dlhé hodiny dehydrovaných.

Napríklad:

7. 9. 2019 “ Pani….. - dcéra si praje celý deň otvorené dvere a aby mala prisunutý servisný vozík, aby sa mohla napiť keď je smädná.” To si nevšimli, že klientka si nevie zobrať pohár s vodou zo stolíka vedľa postele sama? To ich na to musela upozorniť až dcéra?

15. 11. 2019 “ Pán… veľmi tmavý moč…”

10. 12. 2019 “Odkaz z ambulance: Dohliadnuť na pitný režim…”

17. 12. 2019 “Pani…. treba zavodňovať, je dehydrovaná! “

Najnechutnejšie obvinenia, že niektoré opatrovateľky starčekom pchali ruky do pošpinených plienok a potom aj s výkalmi do úst, kontrola nezistila. Bývalá upratovačka zariadenia však pre náš denník povedala, že sa o tom všeobecne vedelo, ale každý sa bál hovoriť, lebo sa strachovali o prácu.

Tiež prezradila, že okrem iného sa seniorom záhadne strácali peniaze. „Ja už tam už nepracujem, lebo som nebola slepá a otvorila som si ústa. Bolo mi povedané, že buď preglgnem, čo sa tu deje a budem ticho, alebo musím odísť. Nakoniec mi dali výpoveď," dodala.

Čo hovorí na kontrolu mesto Prievidza? Prečítajte si, ako argumentuje primátorka!