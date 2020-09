Patrik Pachinger bol právoplatne odsúdený na sedem rokov väzenia za podvod v kauze skrachovaných nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia. Dnes ho prepúšťajú na slobodu. Žiada však verejnú konfrontáciu so známym prokurátorom Jánom Šantom!

Podľa slov Patrika Paschingera po prepustení pôjde okamžite za rodinou. Stále má však ťažké srdce na všetkých aktérov obrovskej kauzy, ktorá pripravila o úspory mnohých Slovákov.

Pachinger naďalej tvrdí, že iné osoby získali peniaze, zo sprenevery ktorých ho viní prokuratúra. "Niečo už bolo naznačené. To, čo je výsledkom prípravného konania, je výsledkom manipulácie prokurátora a dvoch vyšetrovateľov, resp. troch, nakoľko presúvali materiály z viacerých spisov tak, aby v tom jednom, ktorý mal vyústiť v moje obvinenie, boli len negatívne veci vykonštruované proti mne a to len negatívne a skreslené do úplne iného kontextu, aký v skutočnosti existoval," povedal Paschinger.

Zároveň vyzval prokurátora Jána Šantu na verejnú konfontáciu. Tej sa podľa Pachingera mal známy prokurátor v minulosti vyhnúť. "30. novembra 2007 som bol prepustený z väzby. Televízia TA3 vtedy chcela urobiť v relácii živú konfrontáciu medzi mnou a prokurátorom Šantom. Ten najprv pozvanie prijal, avšak keď sa dozvedel, že som pozvanie prijal aj ja, tak ho odmietol s tým, že kauza ešte nie je ukončená. Dnes ukončená už je a ja by som sa naozaj potešil, keby takáto konfrontácia bola naživo, aby pán Šanta mohol obhájiť verejne to, čo zatiaľ, ako to vyzerá, obhájil pred súdom," dodal Paschinger.

Kauza tunelovania BMG Invest a Horizont Slovakia

Horizont Slovakia a BMG Invest stihli od obyvateľov v priebehu piatich rokov vyzbierať viac ako 2 miliardy eur a uzavreli 856 000 zmlúv. Vyše 1,75 miliardy eur použili na spätné vyplatenie vkladov a úrokov. Poškodených ostalo približne 170 000 ľudí.

Po odhalení podvodu majiteľov firiem odsúdili. 10. januára 2007 Špeciálny súd v Pezinku odsúdil na 11,5 roka väzenia bývalého majiteľa nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia Vladimíra Fruniho. Prepustili ho 27. júla 2011, Okresný súd v Trenčíne mu odpustil viac ako dva roky trestu. Fruni v roku 2017 zomrel ako 64-ročný.

ďalším obžalovaným a po rokoch naťahovačiek aj odsúdeným je Jozef Majský. Ešte 29. júla 2020 trojčlenný senát Najvyššieho súdu zamietol odvolanie Majského proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku a uznal ho v neprítomnosti vinným a potvrdil mu 9-ročný trest. Rozsudok je právoplatný. Majský bol najprv v nemocnici v Čechách, kde ho policajti zadržali a zatiaľ je stále vo väzbe v Prahe.

Dávida Brtvu odúsdili na deväťročný trest odňatia slobody, Okresný súd v Trnave ho v roku 2018 prepustil na slobodu.

