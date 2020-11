Šokujúci verdikt súdu! Mladú ženu poslal prešovský okresný súd na 20 rokov do basy s najprísnejším stupňom stráženia, kam posielajú zločincov s mafiánskou minulosťou. Verdikt už potvrdil aj odvolací súd, rozhodnutie je právoplatné.

Priamo z pojednávacej miestnosti putovala do väzenia! Denisu Vidličkovú (23) z Vechca zadržala justičná stráž hneď po vyhlásení rozsudku. Krajský súd v Prešove totiž potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu, ktorý ju poslal na 20 rokov do väzenia za obzvlášť závažný zločin vraždy.

Mladá slobodná žena pred 4 rokmi v novembri potajomky porodila na dvore v osade dievčatko a v rozrušení prehodila holé novorodeniatko cez plot do záhrady susedov a tam ho nechala napospas osudu, zime a túlavým psom. Tí mu dohrýzli nohy.

Denisu súdili za vraždu, hrozilo jej až 25-ročné väzenie. Obhajca namietal právnu kvalifikáciu s tým, že ide o vraždu novonarodeného dieťaťa matkou a za ten je je trest od 4 do 8 rokov.



Psychicky nevyrovnanej Denise prokuratúra núkala dohodu o vine a treste a 14-ročné väzenie. No ona dohodu odmietla: "Ja som nevedela, že to je dieťa. Pes ju zobral, ja som odpadla,” bránila sa.

Polícia krátko po skutku informovala, že zo súdnolekárskeho hľadiska išlo o násilné úmrtie. “Opustenie novorodenca matkou po pôrode a neposkytnutie adekvátnej starostlivosti,” uviedla prešovská policajná hovorkyňa Jana Migaľová. Pprokuratúra ju však obžalovala z obzvlášť závažného zločinu vraždy. “Je o tom veľká polemika vo všetkých právnych kruhoch. Napriek tomu, že je špeciálna podstata vraždy novonarodeného dieťaťa, prokurátor žaluje skutok ako vraždu v odseku dva, teda na chránenej osobe. To je toľko, ako sa dáva za mafiánske vraždy,” uviedol po jednom z pojednávaní advokát Miloš Kaščák.

Denisa zo strachu pred rodičmi utajila tehotenstvo, bála sa otca. “Bol na deti prísny, aby sa nespustili,” vravela Denisina matka Zdenka. Podľa patológa, ktorý vypovedal na súde, sa dieťa narodilo živé. Vylúčil, že by telíčko na miesto nálezu odtiahli psy, musela ho cez plot prehodiť matka po pôrode. Pripustil aj posmrtné rany od psov na nohách nebohého dieťatka.

