Anton Baláž zaútočil na tínedžerku minulý rok 17. septembra pred 21.00 hodinou na Električnej ulici. Trikrát ju bodol do chrbta, pričom čepeľ noža len tesne minula pľúca a srdce obete. Aj so zlomeným nožom v tele sa dievča z posledných síl snažilo utiecť. Záchranka ju previezla do tamojšej nemocnice, kde sa podrobila operácii. Po stabilizovaní základných životných funkcií maloleté dievča z Fakultnej nemocnice v Trenčíne letecky previezli do Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov.

Dnes (24.6.) prišiel Anton Baláž, alebo aj Kim, ako ho prezývajú, na verejné zasadnutie na Okresný súd v Trenčíne, predmetom ktorého bolo predbežné prejednanie obžaloby. Ten po celý čas rozprával v ženskom rode a hneď na začiatku všetkých upozornil, že verí, že sa neobjaví nikde v médiách. Jeho matka poslala list Okresnému súdu v Trenčíne s tým, že jej syn je psychicky chorý. Anton hovoril s plačom predsedovi senátu, že nechce ísť do väzenia, pretože sa bojí väzňov a chce ísť do psychiatrickej liečebňe v Kroměříži, kde už raz bol liečený. "Nikomu som neublížila a nikoho som nezavraždila ako nejakí blázni zatvorení vo väzení," opakoval po celý čas.

