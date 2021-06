Záchranári sa počas uplynulých dní nezastavili.

Soľ

Najprv bola v piatok podvečer vyhlásená pátracia akcia po deväťročnom chlapcovi, ktorý sa podľa informácii svedkov kúpal v rieke Topľa za železničnou stanicou v obci Soľ, okres Vranov nad Topľou. “Kúpanie sa skončilo tragicky, dieťa zmizlo pod hladinou rieky,” znie stanovisko polície. Po chlapcovi pátrali aj v sobotu, ale bezvýsledne. "Pohotovostný pátrací tím zasahoval v obci Soľ. Tentokrát sme boli požiadaní OO PZ Vranov nad Topľou o pomoc pri hľadaní tela nebohého deväťročného chlapca, ktorého v piatok popoludní pri kúpaní sa v rieke Topľa stiahol silný prúd pod vodu, žiaľ už sa nevynoril," informujú pátrači na sociálnej sieti. Spresnili, že rozsiahlu akciu rozbehli s použitím techniky, hasičského člna a trhacích hákov. "Desať hasičov, polícia, potápač a asi 50 miestnych obyvateľov s nami prehľadávali vodnú hladinu v úseku asi 6 km. Telo chlapca sa nám žiaľ napriek enormne vynaloženej snahe nájsť nepodarilo, pátranie bude pokračovať."

Domaša

Hasičov prizvali na zásah aj v nedeľu skoro ráno do rekreačnej oblasti Eva na Domaši. Podľa slov operačnej dôstojníčky Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, utopenú osobu sa podarilo nájsť.

Na mieste zasahovalo spolu 7 hasičov s troma kusmi techniky zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom, Okresného riaditeľstva HaZZ vo Vranove nad Topľou a HS v Holčíkovciach.

Gelnica - Turzov

Do tragickej štatistiky utopených pribudlo vo štvrtok (24.6.) aj meno mladíka (19), ktorý sa spolu s kamarátom kúpal v tajchu v Turzove v časti mesta Gelnica sa z neznámych dôvodov obaja začali topiť. Ich volanie započul policajt zo Spišskej Novej Vsi, ktorý bol pri jazere v čase osobného voľna. Spolu s kamarátom začali so záchranou. „Zatiaľ čo jeden skočil do vody, druhý volal na linku tiesňového volania 112. Z vody zakrátko na breh vytiahli jednu topiacu sa osobu, ktorej poskytovali prvú pomoc až do príchodu záchranárov. Druhú osobu sa za pomoci ďalších svedkov podarilo nájsť a vytiahnuť na breh zhruba po desiatich minútach. Privolánym záchranárom sa ju žiaľ, nepodarilo oživiť. Lekár konštatoval na mieste smrť bez cudzieho zavinenia a nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu,“ znie stanovisko polície. Druhého mladíka previezli do nemocnice.

