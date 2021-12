Útok sa stal v ranných hodinách. Do jedného z luxusných domov vrazilo auto, ktoré prerazilo bránu a do domu vošiel muž so zbraňou, ktorý následne začal strieľať. Jeho obeťou sa stala majiteľka domu. Informoval o tom portál zoznam.sk.

Dom mal patriť známemu mafiánovi Martinovi Mikulcovi, ktorý sa v lete v roku 2020 obesil. Obeťou je jeho bývalá družka. Muž, ktorý vraždil, neskôr zbraň obrátil proti sebe a zastrelil sa.

Správu budeme aktualizovať.