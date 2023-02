Poukázal najmä na dlhé vyšetrovanie toho, ako zomrela mama Erika († 44) a obidve deti Zuzana († 14) a Martin († 12). „Iste, chápem, že sa to nedá za týždeň, ani dva, ale odvtedy prešiel už viac než mesiac a stále nič. Nemyslím si, že výsledky pitvy vyšetrovateľom nenapovedali nič k príčinám a spôsobu úmrtia trojice. Jasné je len, že Stano († 53) (otec rodiny - pozn. red.) mal guľku v hlave,“ rozpráva nervózne.

Výrazná zmena u otca

Následne s povzdychom hovorí, že ho trápi aj nevšímavosť tých, ktorí žili v tesnej blízkosti rodiny. „Rozprával som s niektorými susedmi nielen z vchodu, kde bývali Telekyovci, ale aj iných. Spomenuli pomerne nepríjemné historky, ktoré zažili so Stanislavom. Od ostrej výmeny názorov pre totálnu hlúposť akou bolo napríklad zaparkovania auta, podľa jeho názoru až príliš blízko pri tom jeho alebo vyberanie pošty zo schránky presne vtedy, keď to robil aj on. Vynadal im do špehúňov a padli občas aj tvrdšie slová. Susedia mi tvrdili, že sa za posledný zhruba polrok výrazne zmenil. Bol podráždený, nervózny a vzťahovačný, aj preto ak sa dalo, ľudia sa mu radšej vyhli,“ spomenie niečo, čo ho podľa jeho slov dosť prekvapilo.

Cirkus pri dverách bytu

Hovoril, že jedna zo žien mu povedala, že nebolo tajomstvom, že Teleky tak Eriku, ako aj deti držal nakrátko. „Posledné mesiace to však až veľmi bilo do očí. Všimla si, že Erika bola často smutná. Neraz mala vyplakané oči. Ďalšia pani, ktorá býva na vyššom poschodí mala pred Vianocami na návšteve krstniatká. Tie sa cestou na nákup rozbehli po schodoch, tak išla aj ona s nimi, aby nedupali ani nerobili nejaké hlúposti. Eriku zastihla pri umývaní dverí do bytu. Opýtala sa, či už má pripravené všetko na sviatky. Tá jej ani nestihla odpovedať, keďže Stano tak prudko otvoril dvere, že jeho manželka takmer spadla, našťastie sa stihla zachytiť rukami o zárubňu. On potom, bez ohľadu na to, že na chodbe stála suseda s cudzími deťmi, okríkol ženu v zmysle, aby nekecala, dorobila čo má a išla dovnútra…,“ spomenie mimoriadne nepríjemnú udalosť.

