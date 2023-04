Osudový náraz auta do stĺpu verejného osvetlenia v skoré nedeľné veľkonočné ráno ukončilo život troch krásnych a šikovných ľudí. “Jazdili rýchlosťou 160 km za hodinu a vpálili do stĺpa,” povedal nám otec súrodeneckej dvojice Erik, ktorého sme stretli na mieste havárie. Priniesol kyticu ruží s čiernou stuhou a v troch kahancoch zapálil sviečku.

So svojou exmanželkou Monikou v sekunde prišli o dve milované deti. “Pred týždňom sme boli pri Emke v práci, pozývala nás na obed, robila pizzérii. Vravela mi, ako veľmi sa teší na zábavu do Jasnej,” opísal posledné minúty, keď videl dcéru živú a prezradil odkiaľ posádka šla. So slzami v očiach si zaspomínal na svoju dcéru a syna, na ktoré bol hrdý.

Ubolené slová mamy preživšej si prečítajte na na ďalšej strane >>>