Talentovaný reprezentant v cyklistike (†24), ktorý mal od narodenia takmer 90-percentné poškodenie na sluchu a napriek tomu súťažil so zdravými pretekármi, tragicky zahynul po zrážke s osobným autom za obcou Lemešany (okres Prešov) pri odbočke na Kysak (Košice-okolie) koncom mája. Polícia už vyšetrovanie ukončila.

K príčinám nehody sa vyjadril aj znalec z odboru cestná doprava. No a na základe znaleckého skúmania mali policajti dostatok dôkazov na to, aby vzniesla obvinenie vodičovi vozidla za prečin usmrtenia. "Jazdil po hlavnej ceste, pričom počas odbočovania na vedľajšiu cestu nedal prednosť v jazde protiidúcemu nemotorovému vozidlu – bicyklu a došlo k zrážke,“ informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Podľa nej príčinou nehody bolo nedostatočné sledovanie situácie v cestnej premávke zo strany vodiča motorového vozidla. "K čomu prispelo slnečné svetlo, použitie slnečnej clony vodičom a jeho sústredenie sa na samotné odbočovanie,“ dodala Ligdayová.

Adrián Babič (†24) Zdroj: deaflympic.sk

V súčasnosti dozorujúci prokurátor vyhodnocuje ďalší procesný postup. Ak podá obžalobu na súd a ten uzná vodiča vinným, hrozí mu basa v trvaní od dvoch do piatich rokov.

Rodák z Popradu žil a trénoval v Prešove. Vďaka načúvaciemu strojčeku počul a vďaka húževnatosti, vytrvalosti a množstvu logopedických cvičení sa naučil aj rozprávať. Do všetkého dával neuveriteľné maximum a preto sa mu aj darilo. Bol zverencom trénerky Lenky Ilavskej-Litvínovej (48), účastníčky olympiády v Atlante v roku 1996, ktorej najväčším úspechom bolo víťazstvo v roku 1993 na Giro d'Italia Femminile. "Som plná sĺz," vyhŕkla pár hodín po tragédii a opísala nešťastné udalosti.Aďo trénoval na špeciálnom bicykli. Akom? A čo sa na mieste tragédie udialo? Viac čítajte TU.

Skúsená trénerka si myslí, že Aďo pri tréningu mohol ísť 50 až 60 km rýchlosťou. "My jazdíme za autom rýchle veci v plnej premávke. Ja šoférujem, on je za zadným blatníku a letíme aj 80 až 90 km rýchlosťou, keď sa pripravujeme na pretek. Šoféri to akceptovali, všetko prebiehalo vždy v pohode. Aďo mal techniku jazdy vynikajúcu, predvídal, v tomto bol macher," vravela skľúčene.

Podľa nej Adrián často trénoval na ceste medzi Drienovskou Novou Vsou a Lemešanmi, úsek dobre poznal, vedel by ho prejsť aj poslepiačky, poznal poveternostné pomery, nedokázal ho prekvapiť ani vetrík.

Anketa Myslíte si, že pod nehodu sa podpísalo aj slnko, ktoré oslepovalo vodiča auta? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný