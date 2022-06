O tragickej udalosti informovala krajská nitrianska polícia. “Vodič vozidla Audi A6 z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde čelne narazil do kamióna, ktorého kabína zhorela do tla. Vodič Audiny utrpel zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahol. Druhému vodičovi sa z horiaceho kamióna podarilo vyskočiť,” uviedla polícia.

Anketa Dochádza podľa vás k dopravným nehodám často? áno 97% nie 3% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Vodičom osobného auta, z ktorého zostal len vrak, bol 45-ročný otec štyroch detí a kamionista Peter zo Šiah. Rodina zosnulého sa nevie z tragédie spamätať. “Odišiel si a už sa nikdy nevratiš. Bol si najlepší brat, akého som mala. Neexistujú slová, ktoré by vystihli ako nám tu budeš chýbať. Dúfam, že tam hore sa už budeš len usmievať a nájdeš svoj pokoj,” napísala na sociálnej sieti jeho sestra Andrea. Okolnosti dopravnej nehody, ako aj príčina a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania dopravnej polície v Leviciach.

Prečítajte si tiež: