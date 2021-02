Domnieva sa bývalý vyšetrovateľ a v súčasnosti právny zástupca rodiny nebohej Peter Vačok.

Zároveň zastáva názor, že nejednotný postup pri odňatí vodičského oprávnenia, ako nastal aj v prípade účastníčky nehody, vnáša podozrenie, že je tu korupcia, prípadne protekcionizmus. "Som rád, že na tak vysokej úrovni, ako zo strany Generálnej prokuratúry SR, tak aj polície, je záujem o prešetrenie prieťahov v konaní. Problém nevidím v postupe vyšetrovateľa. Preto doslova apelujem na generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, aby spoločne s ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou hľadali cesty nápravy v oblasti spracovávania dôležitých znaleckých posudkov," uviedol Vačok.

Podľa neho je problém v aplikačnej praxi. "Na odborný výstup, ktorý by mali poskytnúť znalci z odboru súdneho lekárstva, sa čaká doslova celé mesiace, a to spôsobuje prieťahy v konaniach. Pri vyšetrovaní závažných dopravných nehôd je to citlivé aj v tom, že v niektorých prípadoch je odňaté vodičské oprávnenie a v situácii, kde nie je rozhodnuté o vine, je obvinená osoba výrazne obmedzená zákazom činnosti. O odňatí vodičského oprávnenia rozhodujú pracovníci dopravných inšpektorátov polície. Nejednotný postup v takýchto prípadoch vnáša podozrenie, že je tu korupcia, prípadne protekcionizmus," vysvetlil.