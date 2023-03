Rozhodol o tom Krajský súd v Košiciach. "Ten zamietol sťažnosť Ivana M. obvineného zo zločinu všeobecného ohrozenia v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví proti rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Košice I o jeho vzatí do tzv. preventívnej väzby," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová. Spresnila, že stotožnil sa tak s rozhodnutím prvostupňového súdu podľa ktorého existuje dôvodná obava, že obvinený by mohol pokračovať v trestnej činnosti.

Policajný vyšetrovateľ pri vznesení obvinenia konštatoval, že pod nehodu na Gorkého ulici v širšom centre Košíc a jej tragické následky sa podpísala vysoká rýchlosť auta BMW X5. Tá v čase nehody podľa skúmania riadiacej jednotky mohla byť zhruba 140 kilometrov/h. O život prišiel vodič škodovky Peter M. (†64), Soňa A. (†59) a Zdenka K. (†67). Vodiča sa po nehode ospravedlnil pozostalým kde tvrdil, že zrejme pod vplyvom epileptického záchvatustratil pamäť a trápili ho silné kŕče. Pozostalí jeho ospravedlneie neprijali. Následne sa verejne ospravedlnila rodina Ivana M., ktorý je generálnym manažérom renomovanej košickej realitky.

Tragické minúty

Košičan Ivan M. (43) smeroval v piatok 10. 2. s vozidlom zn. BMW X5 po Gorkého ulici k Štefánikovej. Z doposiaľ neznámych príčin (sú predmetom vyšetrovania) prešiel do protismeru a ľavou prednou časťou narazil do ľavého boku vozidla zn. Škoda Fabia, ktoré v pravom pruhu od Štefánikovej šoféroval Košičan Peter M. († 64). Po zrážke Fabia narazila zadnou časťou do zábradlia a dopravného značenia pri zastávke MHD, BMW začalo nekontrolovateľne rotovať smerom k Štefánikovej ulici. V tom čase po priechode pre chodcov, od Hutníckej k Hviezdoslavovej, kráčali tri chodkyne. BMW zadnou časťou ženy zachytilo a náraz ich odhodil na vozovku. Auto následne nabúralo do ľavej prednej časti vozidla zn. Peugeot. Jeho vodička smerovala od Štefánikovej a dávala prednosť chodcom. Jedna z chodkýň zomrela na mieste nehody, druhá po prevoze do nemocnice.

Vodič napriek sťažnosti zostáva vo väzbe, tak rozhodol krajský súd.

