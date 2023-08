"Z doposiaľ nezistených príčin cyklista jazdiaci po Agátovej ulici v smere od Dúbravky prešiel so svojím bicyklom do protismernej časti vozovky, následkom čoho narazil do protiidúceho vozidla," priblížili policajti.

Cyklista podľahol zraneniam v nemocnici. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia.

