Život mladej ženy sa tragicky zmenil po nehode v apríli tohto roka. Do auta, v ktorom sedela s priateľom Lukášom († 23), na R1 čelne napálilo vozidlo idúce v protismere. To šoféroval starosta obce Trnovec a veterinár Jozef Kotvan († 59). Lukáš spolu so starostom na mieste zahynuli, Simonka sa vážne zranila. Rodina a kamaráti sa modlili za jej uzdravenie, jej stav sa postupne zlepšoval.

V júni jej mama odkázala známym na sociálnej sieti: „Simonka je doma a má sa dobre.“ No pred pár dňami sa však jej stav náhle zhoršil. „Simonke sa pohoršilo a je zase v nemocnici, ja už naozaj nevládzem, chceme počuť len pravdu,“ dodala rozcítená Lucia.

Práve včera Simonku operovali vo zvolenskej nemocnici, jej stav do uzávierky tohto vydania nebol známy.

Bol to pokus o samovraždu?

Tragická dopravná nehoda na R1 si vyžiadala dva životy. Zdroj: Facebook - Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Pani Luciu však trápi aj fakt, že ani po štvrťroku od tragédie sa vyšetrovanie neposunulo dopredu. Krátko po nehode sa jej ozývajú ľudia, ktorí si myslia, že starosta nehodu spôsobil úmyselne. „Vodič, ktorý spôsobil nehodu, bol opatrný a dobrý šofér. Cestu, na ktorej vpálil do Simonky a Lukáša, poznal priam naspamäť. Bol veriaci, toto musel byť čistý úmysel! Mal vysokú školu, odjazdené tisíce kilometrov, bol uznávaný veterinár a starosta. So svojou ženou nemal dobré vzťahy, bývali oddelene a často sa hádali. Bol to jasný zámer,“ napísal Marek, ktorý starostovu rodinu pozná, nešťastnej mamičke Simonky.

Simona s mamou pred tragickou nehodou. Zdroj: archív

To, že mal starosta údajne rodinné problémy, Lucii povedalo viac ľudí z obce. „Stretla som jedného pána v Kováčovej a ten mi tiež povedal, že sa mal Jozef rozvádzať so svojou ženou,“ povedala Simonkina mama.

Snažili sme sa skontaktovať s rodinou nebohého, čo sa nám však nepodarilo.

Vyšetrovanie uviazlo

Ako sme váš už informovali, polícia zatiaľ v prípade veľmi nepokročila dopredu. „V predmetnej veci naďalej prebieha vyšetrovanie a doposiaľ neboli doručené znalecké posudky z dopravy, pitvy a toxikológie,“ povedala nám hovorkyňa nitrianskej krajskej polície Renáta Čuháková.

Podľa bývalého kriminalistu a odborníka Pavla Labátha to už trvá dlho: „Posudzovanie príčiny dopravnej nehody však nie je nič zložité, preto sú podľa mňa tri mesiace neprimeraná lehota.“