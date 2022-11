Policajná naháňačka za autom, ktoré šoféroval Michal (19) z okresu Zlaté Moravce, sa v júni v roku 2017 skončila veľkou tragédiou. Mladý vodič odmietol pri Hronskom Beňadiku na pokyn policajtov zastaviť, čím odštartoval policajnú naháňačku ako z akčného filmu. Chlapec, ktorý mal v aute ďalších troch tínedžerov, nezastavil ani po troch varovných výstreloch. Policajti preto začali mieriť na auto. Jeden z nich však namiesto zadnej pneumatiky trafil kufor, cez ktorý zasiahol spolujazdca Tomáša (†17) na zadnom sedadle. Ten na mieste zomrel.

Obvinený policajt Vladimír Nemčok býva v Banskej Štiavnici, no pracuje v Žiari nad Hronom. Sám sa vyjadril, že nestrieľal na chlapca, ale na koleso unikajúceho auta a to, ako to dopadlo, ho neskutočne mrzí. Vladimírovi kolegovia sú presvedčení, že iba konal svoju povinnosť. V ich očiach je vinníkom mladý šofér, ktorý mužov zákona nerešpektoval a nezastavil.

V pondelok (28.11.) sa Nemčok, ktorý aj naďalej pôsobí ako policajt, postavil pred súd, kde si vypočul rozsudok - súd ho uznal vinným z nedbanlivostného usmrtenia a vymeral mu podmienečný dvojročný trest odňatia slobody s odkladom na tri roky, proti čomu však podal odvolanie. Ako uviedol portál aktuality.sk, "prokurátor, ktorý videl neadekvátne použitie služobnej zbrane a porušenia predpisov, navrhoval aj zákaz výkonu služby v ozbrojených zložkách na tri roky, s čím sa však súd nestotožnil." Naopak, Nemčoka čaká od decembra povýšenie.

