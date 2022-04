K tragédii malo dôjsť v sobotu v Karlových Varoch. Polícia informovala, že tri deti boli dobodané, pričom malo ísť o súrodencov. Jedno z nich zraneniam podľahlo. Ďalšie bolo prevezené do Fakultnej nemocnice Motol a tretie, iba šesťtýždňové bábätko hospitalizovali v karlovarskej nemocnici.

Prevoz dobodaných detí denníku potvrdila hovorkyňa nemocnice Markéta Signerová. "Do nemocnice v Karlových Varoch boli dnes prevezené dve deti vo veku šesť týždňov a päť rokov. Mladšie bolo haspitalizované na štandardnom oddelení. Staršie bolo vzhľadom na poranenia letecky prevezené do Fakultnej nemocnice Motol v stabilizovanom stave," uviedla.

Polícia zadržala ženu podozrivú z ohavného útoku. Aký vzťah k deťom mala, zatiaľ nie je známe. "Dnes okolo 16. hodiny došlo v Karlových Varoch k násilnému trestnému činu, pri ktorom utrpela jedna nezletilôá osoba zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalšie dve osoby boli so svojimi zraneniami prevezené do nemocnice," uviedol pre denník.cz hovorca polície Jakub Kopřiva. Kriminalisti sa začali obzvlášť brutálnym prípadom zapodievať. Ďalšie informácie z dôvodu prebiehajúcich úkonov nie sú známe.