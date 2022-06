Robert Nigut (mafián so skleneným okom) bol jedným z najbrutálnejších vrahov košického podsvetia. Odstrániť ho mal Ladislav Alföldi, ktorý tvrdí, že jeho telo zakopal na lúke pri obci Dolný Chotár. To sa však do dnešného dňa nenašlo.

Zdroj: Mišo Veselský