Okresný súd v Trenčíne schválil dohodu o vine a treste, ktorú uzavrel prokurátor s iba 14-ročným tínedžerom obvineným zo sexuálneho násilia. Mladíka vinili z toho, že na letnom kúpalisku v krajskom meste priplával k 15-ročnému dievčaťu, chytil ho zozadu okolo pása, dievčinu celú ponoril do vody a snažil sa jej vyzliecť spodný aj vrchný diel plaviek. A to cez deň, uprostred leta na kúpalisku plnom ľudí!

Dievča sa bránilo, ale pod vodou nemohlo dýchať, ani kričať. „Obvinený jej vopchal prsty hlboko do vagíny, čo zopakoval niekoľkokrát, potom sa dievčaťu podarilo vynoriť a zakričať o pomoc,“ povedal hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus.

Mladý násilník vyfasoval podmienečný trest 3 roky odňatia slobody s odkladom na skúšobnú dobu 2 roky. „Musí sa tiež podrobiť sociálnemu výcviku a psychologickému poradenstvu,“ zdôraznil R. Tarabus.

Podľa známeho trenčianskeho obhajcu Jána Kanabu mladšieho nie je problémom podmienečný trest, ktorý je podľa neho zákonný, ale niečo iné. „Vzhľadom na vek páchateľa a na okolnosti, ktoré tam boli, súd nemal extra veľa možností. Ten trest je teda zákonný, je primeraný, problém je ale iný. Takýto ľudia, keď sú pustení na slobodu, nie sú ďalej žiadnym spôsobom kontrolovaní,“ upozorňuje J. Kanaba s tým, že ide o dieru v zákone.

Chlapec sa síce musí hlásiť u psychológa, ale doma, či na ulici ho nik kontrolovať nebude. „Keby tohto chlapca dnes zavreli a dostane rok, nič by sa nezmenilo na tom, že by vyšiel z basy von a nik by ho viac nekontroloval. Raz za rok by sa musel hlásiť u psychológa, kde by došiel, ten by sa ho spýtal, ako sa má, či užíva lieky a šiel by preč. Oni nie sú v teréne nijako sledovaní a toto je obrovský problém,“ hovorí J. Kanaba o sexuálnych deviantoch.

Kanaba je presvedčený, že či sa už jedná o pedofilov, alebo sexuálnych zvrhlíkoch ako v prípade 14-ročného mladíka, mala by existovať dodatočná kontrola a tá chýba. „Bolo by potrebné, aby nad nimi visel doslova Damoklov meč. Ak by títo ľudia vedeli, že ich nejaký operatívec kontroluje, sleduje, či sa nestretávajú s deťmi, či sa nedopúšťajú sexuálneho násilia na ženách, asi by si dali väčší pozor,“ upozorňuje Kanaba s tým, že toto sú veci, na ktoré treba na Slovensku poukazovať. Hovorí, že vie o prípade pedofila, ktorý prišiel na nariadenú kontrolu k psychológovi a v aute mal pritom naložených dvoch chlapcov.

Ten je presvedčený, že ak trpí nejakou sexuálnou deviáciou aj 14-ročný mladík, ktorý zneuctil o rok staršie dievča, bude páchať trestnú činnosť ďalej. „Ak je chorý, tak to urobí znovu. Pretože nemá strach. To, čo má nakázané od súdu, že má absolvovať, nie je dostatočné na to, aby sme ho my vedeli preliečiť, ak je chorý. Niet páky na to, aby to bolo kontrolované,“ uzavrel J. Kanaba.